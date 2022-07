City-Treff 2022 in Winnenden: Was Anwohner und Besucher wissen müssen

In wenigen Tagen ist es soweit: Winnenden feiert nach drei Jahren endlich wieder City-Treff: Von Freitag, 15. Juli, bis einschließlich Montag, 18. Juli, erstreckt sich das Festgelände in der Winnender Innenstadt auf die Wallstraße zwischen der Paulinenstraße und Schloßstraße sowie die gesamte Marktstraße. Zudem sind der Adlerplatz, der Santo Domingo de la Calzada-Platz sowie der Viehmarktplatz eingebunden. Auf dem Kronenplatz gibt es, anders als bisher üblich, dieses Jahr kein Programm.

Wir geben einen Überblick über die Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen, die nach Angaben der Stadt beim City-Treff 2022 auf die Winnender zukommen. Los geht's damit teilweise schon am Mittwoch. Auch öffentliche Parkplätze fallen weg: Wie kommen Bürger an Sondergenehmigungen für die Rathaus-Tiefgarage und wo darf noch geparkt werden? Für Besucher von außerhalb empfiehlt sich die (kostenlose) Anreise mit Bus.

Sperrungen ab Mittwoch, 13. Juli, 8 Uhr:

Fläche auf dem Adlerplatz

Parkplätze am Bengelplatz sowie Schotterparkplatz in der Mühltorstraße

- Santo Domingo de la Calzada-Platz

Untere Marktstraße (Höhe Marktstraße 1 bis zum Springbrunnen)

Sperrungen ab Donnerstag, 14. Juli, 14 Uhr

Parkplätze am Viehmarktplatz für den Aufbau des Vergnügungsparks

Innenstadt (Marktplatz mit Markstraße) nach dem Wochenmarkt

Sperrungen ab Donnerstag, 14. Juli, 16 Uhr

Parkplätze und Durchfahrt der Wallstraße (zwischen Paulinenstraße und Schloßstraße)

Die Abbauarbeiten sind nach Angaben der Stadt am Dienstag, 19. Juli, voraussichtlich um 18 Uhr spätestens beendet. Sämtliche Straßen sollten dann wieder befahrbar sein.

Parken in der Rathaus-Tiefgarage nur mit Sondergenehmigung

Die Rathaus-Tiefgarage steht von Donnerstag, 14. Juli ab 14 Uhr bis Dienstag, 19. Juli bis 13 Uhr ausschließlich Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, die einen speziellen Parkausweis vorweisen können. Während des City-Treffs können Autos innerhalb des Veranstaltungsgeländes nicht bewegt werden. Falls Anwohner dennoch auf ihr Auto angewiesen sind, bietet die Stadt diese Ausweichparkplätze an.

Die Parkgenehmigungen erhält man im Amt für öffentliche Ordnung in Zimmer 009 im Rathaus während der allgemeinen Sprechzeiten von Montag bis Freitag (außer mittwochs) von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und an diesem Donnerstag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07195/13-312 erreichbar. Bereits ausgestellte, ganzjährig gültige Parkberechtigungen gelten weiterhin.

Parkmöglichkeiten für Besucher

Die Tiefgarage Wiesenstraße und die Tiefgarage Markthaus haben am Freitag und Samstag bis 1 Uhr und am Montag bis Mitternacht geöffnet. Die Parkplätze der Firma Kärcher P1, P2 und P3 stehen am Freitag von 17 Uhr an zur Verfügung, am Samstag und am Sonntag ganztägig.

Weitere Parkplätze befinden sich am Haus der Jugend, in der Schorndorfer Straße, am Stadtfriedhof und beim Sportzentrum Winnenden sowie an der Alten Kelter und beim Bildungszentrum. Behindertenparkplätze sind am Diebsturm und in der Paulinenstraße vorhanden.

Kostenloser Omnibusverkehr in Winnenden

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli benötigen Fahrgäste für die Busse in Winnenden kein Ticket. Alle Buslinien im Stadtgebiet und in den Stadtteilen Baach, Birkmannsweiler, Breuningsweiler, Bürg, Hanweiler, Hertmannsweiler und Höfen fahren kostenlos.

Achtung an alle Bahnreisenden: Am Zentralen Omnibusbahnhof herrschen wegen einer Baustelle aktuell erschwerte Bedingungen. Es gibt Ersatzhaltestellen in den angrenzenden Straßen, die nach einigem Chaos mittlerweile mit Nummern versehen sind.