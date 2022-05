„Club Paula“ der Paulinenpflege in Winnenden wiedereröffnet

Mit einem großen Fest hat die Paulinenpflege den „Club Paula“, den Freizeitbereich der Einrichtung, in neuen Räumen an der Paulinenstraße 16 wiedereröffnet. Das teilt Matthias Knödler per Pressemitteilung mit. „Ich bin total glücklich, so viele Bewohnerinnen und Bewohner aus fast allen Wohngruppen von Murrhardt über Backnang bis nach Winnenden zu sehen. Mir geht total das Herz auf“, sagt Bereichsgeschäftsführerin Nadine Schüler, kurz bevor sie das rote Band zur Neueröffnung des „Club Paula“ am Montag durchschnitten hat.

Die Bewohner eroberten innerhalb weniger Minuten ihre neuen Räume, Möbel und Pflanzen. „Wir sind zurück, der Club Paula lebt und bebt!“ jubelten auch die Club-Paula-Mitarbeiter.

Über 200 Rote gegrillt

Über 200 Rote gingen über den Grill und auch jede Menge frischgebackene Waffeln glühten in den Waffeleisen. Zudem gab es eine Tombola ohne Nieten - jedes Los hat gewonnen und jedes Los war gratis. Insgesamt sind über 500 Preise über den Tombola-Tisch gerutscht.

Als Ehrengäste waren nicht nur Micky Maus, sondern auch Ex-Bereichsgeschäftsführerin Susanne Gebert-Ballmann eingeladen.

Wenn es die Corona-Situation längerfristig zulässt, sind auch inklusive Veranstaltungen im und am „Club Paula“ geplant. So wie „Pauline bebt - das Festival“ open air am 2. Juli.