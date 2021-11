Geht ein gestandener Winnender in eine anständige Winnender Wirtschaft, freut sich auf sein Bier und wird gleich am Eingang gefragt, ob er geimpft ist. „Ha ja. Isch ja recht“, denkt er, „mir müsset älle uffbassa.“ Er ist geimpft, und seinen Impfausweis zeigt er gerne vor. Das Bier schmeckt ihm und belebt seine Gedanken. „Isch jo guet, wenn i gimpft bin. Aber wie isch es eigentlich mit der Bedienung?“ Darf man so etwas fragen? Oder fällt das unter den Datenschutz? Und wie ist