Auch an diesem Montag haben trotz der Wetterverhältnisse wieder 330 Menschen in der Innenstadt gegen die Corona-Politik, eine Impfpflicht und sonstige Maßnahmen in der Pandemie demonstriert. Seit Ende des vergangenen Jahres ziehen Demonstranten in ganz Deutschland an Montagabenden durch Innenstädte. Dazu wird unter dem Deckmantel von Spaziergängen auf Telegram, einem Dienst zum Austausch von Nachrichten, aufgerufen.

Teilnehmerzahl hat abgenommen

Die Demonstrationen