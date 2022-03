Am Montagabend, 14. März, hat die Polizei bei einer nicht angemeldeten Demonstration 186 sogenannte „Spaziergänger“ in der Innenstadt gezählt.

Der Protest an der Bekämpfung der Corona-Pandemie, der als Spaziergang getarnt ist, nimmt damit ab. Noch in der vergangenen Woche sind laut Polizei 220 Menschen durch die Stadt gezogen. Wie schon in den Vorwochen ist dabei alles ruhig geblieben. „Keine besonderen Vorkommnisse“, sagt die Polizei.

Höhepunkt im Januar

Im Januar