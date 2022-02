Den Corona-Schnelltestern in Winnenden geht die Arbeit nicht aus. Wie Philipp Hatzis, Betreiber von vier Teststationen, berichtet, hält sich die Anzahl der Kunden konstant, wird eher sogar mehr. „Ich bin sehr überrascht, wie viel es immer noch ist“, sagt der Jungunternehmer. Was sich verändert hat, seit die Omikron-Variante dominiert: Die Zahl der positiven Ergebnisse hat deutlich zugenommen. Von 300 bis 500 Antigen-Schnelltests, die er und sein Team am Tag nehmen, sind bis zu 20 positiv –