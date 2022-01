Auch im neuen Jahr plant die Stadt Winnenden in Kooperation mit mobilen Impfteams Termine, an denen sich Interessierte einen Piks gegen das Coronavirus abholen können. Das teilt Manuela Voith, Amtsleiterin für Soziales, Senioren und Integration, per E-Mail mit. Die Termine in der Übersicht:

Freitag, 7. Januar, 9 bis 15 Uhr, Birkmannsweiler Halle, Talaue 25. Mobiles Impfteam des Landratsamtes, Impfen ohne Termin, U 30 Biontech, Ü 30 Moderna. Freitag, 14. Januar, 9 bis 15 Uhr,