Rund 370 Demonstranten hat die Polizei am Montagabend (24.1.) in der Winnender Innenstadt gezählt, so viele wie in der Vorwoche. Sie alle, vom Greis bis zum Kleinkind, nahmen teil an einer weiteren unangemeldeten Demonstration gegen die Pandemie-Maßnahmen, gegen eine Impfpflicht und überhaupt – gegen die Corona-Politik eben.

{element}

Zu den Demonstrationen unter dem Deckmantel von „Spaziergängen“ wird anonym in Telegram-Gruppen aufgerufen. Rechtsextreme in Sachsen haben die Strategie