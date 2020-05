Es wird das sterilste Abitur seit mindestens 50 Jahren: Am Montag haben die Prüfungen an den beiden Winnender Gymnasien begonnen, und die Abiturienten sind alle darauf gefasst, dass der sonst übliche Spaß, die Motivation über Plakate, die Freude auf den Abi-Ball oder der Gang zum Cannstatter Volksfest – dass dies alles in diesem Jahr gebremst ist oder ganz ausfällt. Der Infektionsschutz, notwendig geworden durch die Corona-Pandemie, belässt das Abitur zwar als wichtigste Prüfung und als