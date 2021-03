Wie geht’s uns? Speziell in Winnenden nicht so gut wie im gesamten Landkreis und auch nicht so gut wie zu Beginn der Lockerungen. Die 7-Tages-Inzidenz für Winnenden liegt bei 173,4 (Stand Donnerstag, 18. März). In einem Überblicksbericht für den Gemeinderat hat OB Holzwarth die Fakten und Entwicklungen zusammengefasst. „Ein Hotspot, welcher für den Anstieg an Infizierten verantwortlich ist, lässt sich für Winnenden nicht erkennen“, sagt der Oberbürgermeister.

Jedoch sei der Anteil an