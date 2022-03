Die Zahl der Corona-Fälle unter Kindern und Jugendlichen an den Schulen in Winnenden ist stark gestiegen. Mussten vor einer Woche noch 133 Schülerinnen und Schüler mit einer durch einen PCR- oder Antigentest nachgewiesenen Corona-Infektion zu Hause bleiben, sind es in dieser Woche 173, also 40 junge Menschen mehr. Die Zahl ist damit, nach allen Daten, die unserer Redaktion vorliegen, so hoch wie nie.

Das geht aus den Meldungen der Schulleitungen ans Rathaus hervor, die jeden Mittwoch