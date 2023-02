Das Freie Theater Winnenden probt eigene Version der Komödie "Hase Hase"

„Hase Hase“ heißt die Komödie aus dem Französischen, die das Freie Theater am kommenden Wochenende aufführt. Ein Außerirdischer steht im Mittelpunkt dieser mächtig schrägen Story voll mit verschrobenen Charakteren, verblüffend aktuellen gesellschaftlichen Themen und vor allem fern jeglicher Logik.

Das Stück aus der Feder von Coline Serreau wurde im Jahr 1986 uraufgeführt - kaum zu glauben, denn es kreist um Themen, die wir heute täglich auf unseren Smartphones verfolgen können: Terrorismus, Familiendynamik mit Arbeitslosigkeit, Migrationsproblematik, Bombengewalt, Ehedrama und ein Bruderkonflikt, Kostensteigerung, politisches Engagement im Untergrund und gesellschaftlicher Umbruch.

Rund um den großen Tisch - das Zentrum der Bühne - werden entlang von Sorgen und Nöten einer Armeleute-Familie mit Marotten, persönlichen Abgründen und Geheimnissen zahlreiche Bezüge zu aktuellen Themen dargestellt.

Deutschlandweit gespielt

Vor zwei Jahren, mitten in der Corona-Pause, sei die Idee im Winnender Amateurtheater aufgekommen, sich das Stück vorzuknöpfen, das deutschlandweit auch in großen Häusern gespielt wurde und wird. „Damals konnte niemand wissen, wie aktuell es einmal ist“, sagt Gudrun Obleser. Sie führt Regie in dem komplexen Stück, für das sie als wichtigste Regel empfiehlt: „Vergessen Sie jegliche Logik bei der Geschichte.“ Man müsse das alles nicht verstehen, um das Stück mit Spaß anschauen zu können. Spaß macht zum Beispiel der jüngste Sohn. Er ist ein Außerirdischer, was aber keiner weiß. Seine Mission: auskundschaften, ob die Menschheit noch zu retten ist.

Kurios und einprägsam auch die Szene, in der die Familie die Fernsehansprache des Präsidenten zur Lage der Nation anschaut. Das Staatsoberhaupt will gut Wetter machen, beschwichtigt wortreich, lobt die weiterhin gute Qualität des französischen Camemberts, dabei ist die Lage kurz vorm Kippen und Mutter Hase kriegt bei jedem Einkauf Schnappatmung, wenn sie die steigenden Preise für Fleisch sieht. Statt eines Fernsehbildschirms wird ein livrierter Anzug mit Schärpe und der französischen Flagge auf einer Schneiderpuppe auf die Bühne geschoben, die Stimme wird eingesprochen. „Eine Aktion mit Symbolkraft“, sagt Gudrun Obleser über die Idee, den Machthaber als Staffage zu inszenieren. Sie stammt von Ursula Bodamer, die federführend Kostüme und Requisiten zusammengestellt hat.

Die Gruppe hält sich weitgehend an das Skript

Requisiten, Bühnenaufbau, Texte - alles steht eins zu eins so im Skript. Umgeschrieben wurde nichts.

Einzige Abweichung ist ein selbst ausgedachtes stummes Zwischenspiel. Zwei Soldaten kommen geräuschvoll trampelnd und trommelnd auf die Bühne, begleitet von Lichtblitzen aus einem Stroboskop, eine düstere Szene, die die Etablierung des Systems der „Neuen Ordnung“ stärker hervorhebt als in der Originalversion.

Ein halbes Jahr geprobt

Das Ensemble hat fleißig ein halbes Jahr geprobt, um in den zwölf Szenen authentisch und ausdrucksstark zu wirken - eine dramaturgisch gehaltvolle Leistung angesichts von temporeichen Dialogen, vielen Einsätzen, schnellen Wortgefechten, Kostüm- und Stimmungswechseln und allerlei Gefühlsausbrüchen. Zehn Spielerinnen decken die Eltern, drei erwachsene Söhne und eine Tochter, einen Verlobten, eine Nachbarin und einen Polizisten ab. Zwei Spielerinnen haben Doppelrollen.

Jede Spielerin entscheidet sich selbst für ihre Rolle und deren Herausforderungen. Wichtiger als die Botschaft sei eine „Klarheit im Ausdruck“: bei der Rolle bleiben und die Qualitäten und Möglichkeiten der Person in Einklang bringen.

Der Regisseurin ist es wichtig, dass die Figur zur spielenden Person passt und mit dem Material und den Möglichkeiten kreativ gespielt wird.

Die Essenz der Figur, ihr Charakter, die Gefühle, die innere Haltung und der Geist, soll mit den Mitteln des Schauspiels im Rahmen der eigenen gestischen, stimmlichen und mimischen Möglichkeiten, mit Körpersprache und Kostüm gezeigt werden. „Wir sind Amateure, haben also die Freiheit, ohne wirtschaftlichen Zwang zu spielen, so gut wir es können, kreativ und frei.“

Das erlaubt jeder Spielerin die Freiheit, eigene Bewegungs- oder Handlungseinfälle einzubringen. Ganz im Sinne von Obleser, der an einer lebendigen Ensemble-Inszenierung gelegen ist. „Es macht Sinn, die Fantasie aller zu berücksichtigen, so dass die Akteure auf der Bühne und das Publikum Freude haben.“