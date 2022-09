Das ist geboten beim Herbstmarkt in der Winnender Innenstadt (09.10.)

Am 9. Oktober organisiert der Verein „Attraktives Winnenden“ wieder den Winnender Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag (Ladenöffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr). Kunsthandwerksstände, Gärtnereien und Essensstände hüllen die Marktstraße in ein herbstliches Gewand aus Blumen, Pflanzen und farbenfrohen Dekoartikeln.

Neue Pächter des Alten Rathauses vor Ort

Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher laut einer Pressemitteilung durch die Innenstadt spazieren und den Herbst in all seinen Farben genießen. Der Herbstmarkt wartet auf mit Dekorationsartikeln, Kunsthandwerksständen und Pflanzen.

Eine Besonderheit erwartet die Gäste direkt vor dem Alten Rathaus. Hier verköstigen die neuen Betreiber des Alten Rathauses, Anne Henrichs und Patrick Schubert, die Besucher und gewähren einen ersten Einblick in das kulinarische Angebot, welches die beiden ihren Gästen in Zukunft im Alten Rathaus anbieten werden.

Kürbisschnitzen am Marktbrunnen

Auch für Kinder ist etwas geboten: zum Beispiel beim Kürbisschnitzen am Marktbrunnen ab 12 Uhr. Profi-Kürbisschnitzer Jean-Remy Butterlin zaubert dort zudem lustige Kürbisgestalten.

Auf dem Adlerplatz ist von 14 bis 16 Uhr das Remstaler Figurentheater zu Gast, am Stand des Tageselternvereins können die Kleinen mit Farbe und Klebstoff ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Herbstbilder gestalten. Ballonkünstler Lino modelliert Ballonfiguren für kleine und große Besucher vor der Volksbank / Ecke Torstraße.

Am Stand vom Montessori & Natur auf dem Marktplatz können die jungen Besucher ihr Geschick bei einer Spielstraße unter Beweis stellen. Ein Floh- und Trödelmarkt mit Kinderflohmarkt erwartet die Gäste ab 11 Uhr auf dem Santo- Domingo-de-la-Calzada-Platz. Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich bei Klaus Kammann unter Tel. 01 57/80 47 52 97 melden.

Fahrradcodierung beim ADFC

Carlos E-Bike präsentiert auf dem Holzmarkt Elektrobikes und Transporträder, die an diesem Sonntag auch für Testfahrten in Anspruch genommen werden können. Mit dabei ist auch der ADFC: Hier können Interessierte ihr Fahrrad codieren lassen und es somit vor Diebstahl schützen. Durch einen individuellen Code, der am Rahmen des Fahrrads eingefräst oder aufgeklebt wird, ist das Rad mit dem Eigentümer verknüpft und kann so bei Diebstahl eindeutig wieder zugeordnet werden.

Energieberatung

Ein Energieberater aus der Region informiert von 11 bis 17 Uhr zu Fassadendämmung, Heizungstausch und erneuerbaren Energien. Zwischen 11 und 16 Uhr ist außerdem eine Radschnitzeljagd geplant. Start und Ziel ist am Radkultur-Pavillon auf dem Holzmarkt.