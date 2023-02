Dauerparker und gefährliche Manöver auf der Schwaikheimer Straße in Winnenden

Immer wieder beschweren sich Anwohner der Schwaikheimer Straße über Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind. Seit Monaten parken dort Fahrzeuge, als eine Art Bremsklotz, um Autofahrer zum Abbremsen zu zwingen. Diese sind jedoch bei Dunkelheit schlecht zu sehen und es kommt immer wieder zu gefährlichen Manövern. Wie reagiert die Stadtverwaltung?

Vorgedrungen ist dies auch zu Gemeinderätin Petra Schäftlmeier (CDU), die diese Problematik in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses zum Thema machte. „Lange Zeit stand dort ein graues Fahrzeug als Bremsklotz in Fahrtrichtung Schwaikheim. Man hatte gerade bei Dunkelheit und Regen große Schwierigkeiten, das Auto zu sehen“, erzählte sie.

Vor einigen Wochen dann sei wohl auch ein Verkehrsteilnehmer gegen das Auto gestoßen. Am Boden waren Fahrzeugteile verteilt, die linke hintere Seite des Autos war beschädigt. Man habe zudem ein Warndreieck aufgestellt. „Seit her steht dort ein weißer Kleinwagen. Man sieht dieses Auto ein bisschen besser“, so Schäftlmeier. Das Grundproblem bestehe allerdings immer noch.

Dürfen Autos permanent an der selben Stelle parken?

Auch unsere Redaktion hat dies festgestellt, dort zudem mehrmals gefährliche Manöver beobachtet, wenn Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr gerade noch so versuchen, sich „vorbeizuschlängeln“.

Ist es überhaupt zulässig, dass die Autos permanent an derselben Stelle parken? „Solange ein Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist und gegen keine Verkehrsregeln verstoßen wird, darf auf öffentlicher Fläche, genügend verbleibende Straßenbreite vorausgesetzt, geparkt werden“, antwortet Franziska Götz, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Die Straßenverkehrsordnung sehe dabei keine Höchstparkdauer vor. Eine solche zeitliche Begrenzung gebe es lediglich für Anhänger ohne Zugfahrzeug, diese dürfen maximal zwei Wochen in öffentlichem Verkehrsraum geparkt werden. „Straßen sind tatsächlich nicht nur zum Fahren, sondern, wo es erlaubt ist, auch zum Parken da.“ Dem Ordnungsamt sei es jedoch bekannt, dass an besagter Stelle auf der Schwaikheimer Straße regelmäßig und auch längerfristig geparkt wird.

Würde sich an der Straße baulich etwas verändern, könnten Anwohner darauf verzichten, ihre Fahrzeuge zur Verkehrsberuhigung zu parken. Bis es soweit kommt, wird allerdings noch Zeit vergehen, „Im Hinblick auf die Errichtung des IBA-Geländes (Anm. d. Red.: Internationale Bauausstellung) gibt es Überlegungen für den Leitungs- und Gehwegbau, allerdings wird erst zu gegebener Zeit ein Umbau erfolgen können“, schreibt Franziska Götz. Da es sich bei der Schwaikheimer Straße um eine Landesstraße handelt, muss zudem dieser gemeinsam mit dem Land geplant werden.

Der Lärmschutz bietet außerdem eine weitere Möglichkeit. „Unser Stadtentwicklungsamt hat aus Lärmschutzgründen die Überprüfung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h angeregt, was vermutlich erst mit der Umsetzung des IBA-Geländes erreicht werden kann“, erklärt die städtische Pressesprecherin.

Bei der Stadtverwaltung gehen regelmäßig Beschwerden ein

Beschwerden der Anwohner gebe es in jedem Fall bereits seit langem. Das Winnender Ordnungsamt führt an besagter Stelle deshalb regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durch, wobei die geparkten Fahrzeuge auch dann eher bremsend auf den Durchgangsverkehr wirken und so die gefahrenen Geschwindigkeiten reduziert wird.

Aber auch anders herum, also von den Verkehrsteilnehmern selbst, gehen bei der Stadtverwaltung regelmäßige Beschwerden ein. „Beschwerden gibt es insbesondere, wenn Lücken zwischen geparkten Fahrzeugen für größere Fahrzeuge (Lkws, Busse) zu klein zum Einscheren sind oder bei Gegenverkehr in verkehrsstarken Zeiten nicht unmittelbar an den geparkten Fahrzeugen vorbei gefahren werden kann“, schreibt Franziska Götz.