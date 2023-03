Deep Fakes und Bioprinting: Medienprojekt am Georg-Büchner-Gymnasium Winnenden

Die NWT-Astronomie-Gruppe am Georg-Büchner-Gymnasium hat unter dem Titel „Coaching 4 Future“ besondere Unterrichtseinheiten erlebt: Die Wissenschaftlerinnen Dr. Simone Bauer, die „Integrated Life Sciences“ studiert hat, und Chemikerin Katharina Prager haben Schülerinnen und Schülern einen Überblick zu aktuellen und zukünftigen Hightech-Lösungen und Forschungsprojekten gegeben. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Hoffnung: Organe aus dem 3D-Drucker

Die Schüler der Klassenstufe 10 lauschten demnach fasziniert. Besonders spitzten sie ihre Ohren, als die Rede auf „Bioprinting“ kam - die Hoffnung Organe wie Herz und Niere in Zukunft mit einem 3D-Drucker erzeugen zu können.

Erkenntnis: Gefälschte Videos können Kriege auslösen

Die NWT-Klasse 9 hat sich mit Medienbildung in digitalen Lerneinheiten beschäftigt. Dort waren unter anderem „Deep Fakes“ Thema. Darunter versteht man Veränderungen, die eine leichte Bildbearbeitung deutlich überschreiten. Gezeigt wurden Fotoausschnitte eines Filmes, in denen der Hauptdarsteller durch einen anderen Schauspieler ausgetauscht wurde. Für die Schülerinnen und Schüler war sofort die Tragweite klar: „Man könnte so Scholz Putin den Krieg erklären lassen“, so das Fazit von Mathis (15).

„Nicht alles, was auf einem Foto zu erkennen ist, muss auch tatsächlich so gewesen sein. Hat man das einmal erkannt, dann sinkt die Gefahr, auf Fake News hereinzufallen. Man hinterfragt Fotos“, so Jasmin Gandlau, die das Projekt als Informatik- und NWT-Lehrerin begleitet.

„Da digitale Kompetenzen nicht nur in klassischen IT-Berufen relevant sind, sondern in allen Berufsfeldern zum Tragen kommen, profitieren hoffentlich alle teilnehmenden Schülerinnen und Schülern von dieser Medienbildung 2.0“, heißt es in der Pressemitteilung.