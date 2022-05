Delegation aus Winnenden fährt in die französische Partnerstadt Albertville

Auf Einladung des Albertviller Rathauses fährt nach zwei Jahren ohne Präsenzbegegnungen aufgrund der Corona-Pandemie eine 13-köpfige Delegation nach Frankreich in die Partnerstadt.

Dabei sind Gemeinderäte, Jugendgemeinderäten und Mitglieder des Partnerschaftsausschusses. Die Fahrt beginnt am frühen Morgen des 6. Mai, die Rückkehr ist für Sonntagabend, 8. Mai, vorgesehen. Die Leitung haben Stadtrat Richard Fischer in seiner Funktion als Stellvertreter des Oberbürgermeisters zusammen mit Kurt Höpfer, Leiter der Geschäftsstelle Partnerschaft im Rathaus.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Teilnahme an den Europatagen auf dem Europaplatz in Albertville (ein Stand für den Jugendgemeinderat ist vorgesehen), die Besichtigung eines Holzhackschnitzelheizwerks, die Teilnahme am Stadtradeln, die Besichtigung einer Schulküche und der Austausch zu aktuellen Themen.