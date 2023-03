Dem Fußball sei Dank: Wolfgang Holzwarth seit 40 Jahren bei Kärcher

Fußball begeistert und verbindet Menschen. Im Fall von Wolfgang Holzwarth kann man hinzufügen: Fußball verhilft zu einem neuen Job. Der gelernte Werkzeugmacher kam 1983 über einen Kontakt beim Sport zum Unternehmen Kärcher und stieg als Mechaniker ein. Nun, 40 Jahre später, blickt der Welzheimer auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück, von der Anwendungstechnik bis hin zum Produktmanagement der Hochdruckreiniger - und einige besondere Begegnungen mit Irene und Johannes Kärcher. Das teilt die Presseabteilung des Unternehmens mit.

Vor gut 40 Jahren hatte Wolfgang Holzwarth seine Ausbildung zum Werkzeugmacher abgeschlossen, doch im Ausbildungsbetrieb gab es für ihn keine Perspektive - in den 1980er Jahren waren Jobs rar. Da kam ihm der Fußball - sprichwörtlich - zupass: Über einen Kontakt vom Fußballspielen wurde Holzwarth auf das Unternehmen Kärcher aufmerksam, das Fachkräfte suchte. Und so stieg er am 7. Februar 1983 als Mechaniker in der Pumpenmontage ein.

Beeindruckt von Irene Kärcher

Vor 40 Jahren gab es noch viele Mitarbeiter, die einst mit Firmengründer Alfred Kärcher gearbeitet hatten. „Das Unternehmen war damals klein, fein, direkt, schwäbisch“, blickt Holzwarth zurück. Irene Kärcher, die nach dem Tod ihres Mannes Alfred 1959 die Firmenleitung übernommen hatte, ist vielen langjährigen Mitarbeitern noch gut im Gedächtnis. Auch Wolfgang Holzwarth: „Frau Kärcher kam immer wieder mal in die Produktion, um sich mit uns auszutauschen. Und sie gab uns mit: Wenn was ist, kommt zu mir - meine Tür ist immer offen.“ Als junger Mensch, so sagt er, habe ihn das sehr beeindruckt. Zumal es auch genauso war - Irene Kärchers Tür stand tatsächlich immer offen und Mitarbeiter konnten sich jederzeit an sie wenden.

Ein gutes Miteinander - das war und ist ein Grund, warum Wolfgang Holzwarth 40 Jahre bei einem Arbeitgeber geblieben ist. Der andere: Er konnte sich entwickeln und dazulernen. Von 1989 bis 2000 war er Mitarbeiter im Versuch, seit 2000 bis heute begleitet er die Anwendungstechnik. Elf Patente, die Kärcher hält, hat er mit initiiert. „Ich bekam immer wieder eine neue Perspektive, habe viele Projekte begleitet und bin viel gereist. So ging es nicht nur beruflich Schritt für Schritt voran, ich konnte auch persönlich wachsen.“

Besonders an seinen mehrwöchigen Aufenthalt in Brasilien erinnert sich Holzwarth gerne zurück, als dort die Produktion von Rotordüsen gestartet wurde. Damals war auch Johannes Kärcher vor Ort in Brasilien. „Wir führten einige interessante Gespräche“, erinnert sich Holzwarth.