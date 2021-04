„Man braucht viele positive Gedanken, um eine schlechte Stimmung umzukehren“, sagte Andreas Raether, Chefarzt in der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie am Zentrum für Psychiatrie in Winnenden. In der Online-Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule thematisierte er die seelische Störung Depression im Alter. Wir haben mit 50 anderen Teilnehmern den Vortrag verfolgt und die wichtigsten Fragen und Antworten anschließend in einem Interview