Vieles ist schon abgesagt in diesem Jahr. Nun hat es auch den Herbstmarkt erwischt. Das Großereignis in der Marktstraße, das eine Zeit lang auch „Hello winn“ hieß, wurde von der Corona-Pandemie unmöglich gemacht. Den Einzelhändlern, die ohnehin geschädigt sind, entgeht dadurch ein wichtiger Tag mit großem Umsatz. Und das Winnender Publikum verliert ein weiteres Fest. Früher war es so: Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen öffneten die Türen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags,