Alle waren vorgewarnt. Die Bahn hatte eine Pressemitteilung geschickt, die von der Winnender Zeitung auch weiterverbreitet wurde. Trotzdem: Dass es am Donnerstagmorgen so ruinenartig aussehen würde am Haupteingang des Winnender Bahnhofs, hatte man nicht erwartet. Rostiger Betonstahl biegt aus der angenagten Betondecke. Eisenstäbe sehen quer und verbogen von der restlichen Decke ab. Vor dem Bahnhof rattert ein dicker Abrissbagger und von den Gleisen her kommen zwei weitere mit Brechzangen an