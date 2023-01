Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene im Jahr 2022 in Winnenden

Deutschlandweit war Noah im Jahr 2022 der beliebteste Vorname bei neugeborenen Jungs. Das berichtet ‘Der Spiegel‘. Bei Mädchen steht in der Bundesrepublik demnach Emilia ganz vorne. Laut dem Bericht hat Vornamensexperte Knud Bielefeld ein Ranking erstellt, in dem er auf Daten aus Hunderten von Städten zurückgreift. Wie ist die Lage in Winnenden?

Hier hat das Standesamt genau mitgezählt und unserer Redaktion eine Auflistung der beliebtesten Namen übermittelt. 2439 Kinder haben in Winnenden im Jahr 2022 das Licht der Welt erblickt, 1477 davon mit nur einem Vornamen, 915 mit zwei Vornamen, 45 mit deren drei.

Parallelen zu Schorndorf

Noah liegt bei den beliebtesten Vornamen für Jungs in Winnenden nur auf dem zehnten Rang. Ganz vorne landet der Name Leon (20 Neugeborene), gefolgt von Ben und Luca (jeweils 18). Beliebt in Winnenden sind außerdem die Namen Felix (17), Finn (16), Emil (15), Jonas (14), Leo (13), Elias und bereits erwähnter Noah (je zwölf).

Bei den Mädchen ganz vorne findet sich der Name Lina (18 Neugeborene), gefolgt von Marie (16) und dem deutschlandweit beliebtesten Mädchenvorname im Jahr 2022, Emilia (13). Dahinter folgen Leonie und Mia (je 13 Mal), Anna, Emma, Lea, Mara und Sofia (je zwölf Nennungen).

Auch in Schorndorf war Lina im Jahr 2022 der beliebteste Mädchenname. Den gleichen Geschmack beweisen die Schorndorfer auch bei den männlichen Vorname: Leon landet auch dort auf Platz eins, allerdings gefolgt von Liam und Felix.

Neujahrsbaby in Winnenden

Übrigens: Das erste Baby des Jahres 2023 in Winnenden kam am 1. Januar um 0.48 Uhr zur Welt und heißt Marta Johanna.