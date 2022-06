Die Dealerin mit dem Kinderwagen: Drogen an Winnender Schüler verkauft?

Eine junge Mutter, die mit ihrem Kind auf dem Arm kifft und Marihuana zum Kauf anbietet? Das ganze vor einer Schule, dazu ein Kinderwagen im Schlepptau. Was wie das Drehbuch aus einer mittäglichen Fernsehserie im Privatfernsehen klingt, soll in Winnenden tatsächlich passiert sein.

Während die Verhandlung für die Angeklagte am Ende noch recht glimpflich endete, sieht der eigentliche Hauptbelastungszeuge erst noch einem Strafverfahren wegen falscher Anschuldigungen entgegen, nachdem er im Gerichtssaal – so der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher – im letzten Moment doch noch die Kurve kriegte und sich entschloss, die Wahrheit zu sagen.

Am 11. September 2019 ging auf dem Winnender Polizeirevier die telefonische Anzeige ein, eine junge Frau treibe sich mit einem Kinderwagen auf dem Gelände eines Schulzentrums herum, spreche dort Schüler an und biete ihnen Marihuana zum Kauf an. Als sich daraufhin eine Streife auf den Weg machte, fand sie ohne große Schwierigkeiten sowohl den Anrufer als auch die Frau. Letztere übergab den Beamten in Alufolie eingewickelte circa anderthalb Gramm Marihuana und zeigte sich auch sonst den Beamten gegenüber recht aussagefreudig und kooperationswillig.

Drogen im dreistelligen Grammbereich besorgt

Die inzwischen 24-jährige ledige Mutter einer mittlerweile dreijährigen Tochter bestätigte in der Schöffensitzung des Waiblinger Amtsgerichts, dass sie mit ihrem Schwager zusammen im Asylbewerberheim in Waiblingen-Neustadt 75 Gramm Marihuana und in Sulzbach an der Murr weitere 100 Gramm Marihuana gekauft habe. Zu einer dritten Einkaufstour habe sie ihren Schwager zwar nach Bad Cannstatt begleitet, sie sei dann aber im Auto sitzen geblieben und habe an der eigentlichen Transaktion nicht teilgenommen.

Die Drogen dienten einerseits dem Eigenkonsum und waren andererseits für den Verkauf bestimmt, um so die eigene Sucht zu finanzieren, nachdem sie ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin abgebrochen hatte, als sie schwanger geworden war.

Die treibende Kraft bei dem Handel sei der Schwager gewesen, er habe sie immer wieder gedrängt, auch die Verkaufsware im Kinderwagen zu deponieren. Der bereits in einem separaten Verfahren verurteilte 36-jährige Schwager berief sich dem Gericht gegenüber auf sein Zeugnisverweigerungsrecht und machte keine Angaben.

20-jähriger Zeuge kontaktiert aus Rache die Polizei

Der mittlerweile 20-jährige Zeuge, der die Polizei alarmiert und dessen Aussagen der Polizei gegenüber das Verfahren ins Rollen gebracht hatte, war an diesem Nachmittag mit zwei Kollegen unterwegs, um für sich und weitere Kameraden in einem Supermarkt Einkäufe zu erledigen.

Zunächst hat er am Telefon gegenüber den Beamten behauptet, die Frau habe ihn angesprochen und ihm Marihuana angeboten. Vor Gericht sagte er nun aus, dass er auf der Straße vor der Bildungseinrichtung mit der ihm bekannten Frau ins Gespräch kam, nachdem er sie angesprochen hat. Er habe versucht, sie dazu zu überreden, ihm ein Gramm Marihuana unentgeltlich zu überlassen.

Als sie dies ablehnte, habe er aus Rache die Polizei alarmiert. Die Frau und ihr Kinderwagen, berichteten einer der Begleiter des Anrufers und dessen Freundin, sei wohl eine bekannte Erscheinung auf dem Schulgelände gewesen.

Immer wieder habe man sie dort mit ihrem Kind gesehen, das sie auch im Arm hielt, während sie selbst rauchte und Marihuana zum Verkauf anbot.

Geständnis der Frau wirkt sich positiv auf das Urteil aus

Dass die angeklagte junge Frau tatsächlich Drogen an Minderjährige verkauft hatte, konnte ihr nach Ansicht des Gerichts nicht konkret nachgewiesen werden. Verurteilt wurde sie somit wegen zwei Fällen des unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln.

Zu ihren Gunsten sprach, dass sie ein Geständnis ablegte, aktiv an der Aufklärung der Taten mitwirkte, sowohl den Verkäufer als auch die Räumlichkeiten in denen die Transaktion stattfand, identifizierte und bisher noch nicht straffällig geworden war.

Dies, sowie auch die Tatsache, dass sie sich bemühe, ihre Berufsausbildung abzuschließen und für ihr Kind zu sorgen, rechtfertigte es nach Meinung des Gerichts, die Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf zwei Jahre zur Bewährung auszusetzen.

Die Frau wurde der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt; sie hat innerhalb eines halben Jahres 60 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten und während der Bewährungszeit jeden Wohnortwechsel unaufgefordert dem Gericht anzuzeigen.