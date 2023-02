Die nächste Kita für Winnenden: Einzug der Kinder am Koppelesbach 2024 geplant

In Sachen Kinderbetreuung in Winnenden geht es momentan Schlag auf Schlag. War am Freitagnachmittag noch Richtfest in der Kita im Adelsbach angesagt, ging es am Dienstagabend am Koppelesbach auf der Fläche zwischen der Hanweiler Straße und den Burgeräckern im Schelmenholz weiter: Spatenstich für eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung.

Ganz zu Beginn des symbolischen Aktes betonte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, wie wichtig ihm die gute Beziehung zu den Nachbarn der Straße Burgeräcker sei. „Wir haben die Nachbarschaft auch heute eingeladen. Gekommen ist aber niemand“, resümierte er.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Bedenken und Beschwerden der Anwohner gegeben. Eine richtige Opposition hatte sich gebildet. „Was uns Sorge macht, ist die Größe des Baugebiets“, sagte unter anderem eine Anwohnerin im Jahr 2019 gegenüber unserer Redaktion. Verhindern konnten sie den Bau nicht, die Stadt braucht dringend Betreuungsplätze.

Highlight: 1000 Quadratmeter großer Spielebereich im Freien

OB Holzwarth erklärte, dass der Bereich sensibel sei. „Wir sollten und müssen so bauen, dass die Nachbarn über die Kita hinwegsehen“, sagte er. Mit dem eingeschossigen Gebäude werde dies gelingen, ist der Oberbürgermeister sicher. Deshalb jedoch ist das Gebäude mit 75,5 Metern relativ lang, zudem etwa 20 Meter breit.

An einem dementsprechend langen Flur sind die jeweiligen Gruppenräume angesiedelt. „Die Kita Koppelesbach wird viergruppig“, nannte Holzwarth weitere Fakten zu der Einrichtung. Insgesamt sollen dort 85 Kinder, in drei Kita- (jeweils 25 Kinder) und einer Krippengruppe (zehn Kinder) betreut werden.

Das Gebäude bekommt ein begrüntes Flachdach, entsteht hybrid, also in Massiv- und Holzbauweise. Die Gruppenräume sind Richtung Süden ausgerichtet, wodurch die Sonne diese Gebäudeseite passiv bescheint. Richtung Norden, wo es ruhiger ist, sind die Schlafräume der Kinder angesiedelt. Highlight der Einrichtung: ein 1000 Quadratmeter großer Spielebereich im Freien.

Abbiegespur zur Kita entsteht

Architekt Michael Ragaller erklärte, dass das Projekt landschaftlich sehr reizvoll sei. „Dies könnte mal wieder ein Kindergarten werden, den man auch gerne zu Fuß erreicht“, vermutete er.

An der Hanweiler Straße entsteht jedoch auch eine Abbiegespur zur Kita. Zudem soll es vor der Einrichtung Parkplätze geben. Nach der aktuellen Kostenberechnung geht man bei der Stadt momentan von Gesamtkosten in Höhe von sieben Millionen Euro aus.

Läuft alles nach Plan, sollen im September 2024 Kinder und Personal in das Gebäude ziehen.