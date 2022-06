Die Paulinenpflege feiert in Winnenden ihr Jahresfest

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gibt es am Sonntag, 26. Juni, wieder ein Paulinenpflege-Jahresfest für die ganze Familie – für Klienten, aber auch Freundinnen und Freunde der diakonischen Einrichtung, wie Pressesprecher Marco Kelch in der Ankündigung schreibt.

Das Fest werde in kleinerer Form als früher und größtenteils im Freien stattfinden. Start ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst inklusive Kindergottesdienst in der Berufsbildungswerk-Sporthalle, gemeinsam mit den Kirchengemeinden Winnenden und Umgebung. Festredner ist Superintendent Sebastian Feydt aus Leipzig. Der Gottesdienst wird für hörbehinderte Menschen in Gebärdensprache übersetzt.

Bungee-Trampolin, Zügle, Rutsche ...

Ab 11 Uhr geht es auf dem Paulinenpflege-Gelände in Schelmenholz bunt zu: Dann öffnet der Erlebnispark auf der großen Wiese mit Riesen-Bungee-Trampolin, Paulinenzügle, Hindernisbahn mit Rutsche. Auf der Wiese steht auch ein Zelt, damit bei jedem Wetter die Paulinenpflege-Rote, das Pfannengyros, der bunte Salatteller oder auch der grüne Veggie-Burger genossen werden können. Erfrischend anders ist der Früchtetraum unter dem Kastanienbaum mit Smoothies und Süßem aus der Hauswirtschafts-Ausbildungsküche. Zum Ausklang gibt es traditionell Kaffee und Kuchen.

Bei Führungen durch die BBW-Werkstätten besteht die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Ausbildung für hör- und sprachbehinderte Jugendliche beziehungsweise für Azubis mit Autismus zu blicken. Hier gibt es auch das eine oder andere selbst hergestellt Produkt zu kaufen. Oder es kann selbst gewerkelt und eine „kleine Ausbildung“ zum Maler oder Schreiner gemacht werden. Ebenso wird nach bestandener Prüfung ein Baggerführerschein für Kinder ausgestellt. In der Kfz-Werkstatt können exklusive Limousinen bestaunt werden.

Auch die Schule beim Jakobsweg stellt ihre inklusiven Bildungsgänge von der Berufsschulstufe über die Berufsfachschule bis zu den Berufskollegs und Beruflichen Gymnasien (G9) vor. Im Gebärdenatelier der Schule präsentieren gehörlose Dozentinnen und Dozenten Infos zur Gehörlosenkultur und Gebärdensprache. Außerdem wird die topmoderne Hörtechnik der Klassenzimmer vorgeführt. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Gebärdenchors „Hands on Music“.

Praktisch wird es im Bereich „Autismus“. Die Paulinenpflege-Experten beantworten Fragen rund um dieses Thema - welche Auswirkungen hat Autismus im Lebensalltag und wie wird Autismus diagnostiziert?

Wer sich gerne ehrenamtlich in der Paulinenpflege engagieren oder ein Sozialpraktikum machen möchte, kann sich über die zahlreichen Möglichkeiten am Karriere-Stand informieren und Termine zum Reinschnuppern vereinbaren. Auch die vielfältigen Job- und Ausbildungsangebote in Sozialberufen der Paulinenpflege werden vorgestellt.

„In diesem Jahr ist vieles etwas kleiner und teilweise auch improvisiert - wir hoffen aber, dass es auch in diesem Rahmen im Freien viele interessante Begegnungen gibt. Damit kehren wir zu einem Stück bunter Normalität zurück und vielleicht auch zu den Ursprüngen des Jahresfests und der Paulinenpflege“, freut sich Vorstand Andreas Maurer über den Jahresfest-Neubeginn.