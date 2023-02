Die Pioniere der Winnender Kollektiv-Biobäckerei Weber erzählen über die Anfänge

1983 wurde aus der konventionellen Bäckerei Weber die Biobäckerei Weber. Eine jung-dynamische Generation führte Dinge wie Vollkornbrot ein und wandelte den Betrieb um in ein Kollektiv. Wie ging es in der Backstube zu, in der sich Senior Walter oft wunderte? Haben die Kunden gleich angebissen? Vier Mitwirkende von damals sorgten in der voll besetzten Alten Kelter mit vergnüglich aufgebackenen Anekdoten für einen Abend zum Schwelgen.

Hürden, Tiefschläge und Mutmachendes

„Also, das da sind die sechs Sorten Vollkornbrot, und das hier, das ist unseres.“ Ein Satz, der die Zuhörer zum Schmunzeln und Lachen bringt. Gesagt hatten ihn die zwei ehemaligen Verkäuferinnen Gertraud Bader und Irene Wagner, Anfang der 80er Jahre, als die konventionelle Handwerksbäckerei kopfstand, die Backstube mit Vollkorngetreide und Bäckerwagen voller dunkler Brote vollstand. Die beiden Fachkräfte und deren beruhigende Wirkung auf die perplexe Kundschaft könne nicht stark genug gelobt werden. „Die Leute hatten bei ihnen das Gefühl, dass die Welt zumindest in Teilen noch intakt ist“, beschreibt Günther Weber, was er, Bruder Helmut und zwei weitere Überzeugungstäter - Nicko Hatzis und Karl Manfred Wahl - im jugendlichen Elan angezettelt hatten. „Elektrisiert“ seien sie gewesen von den ersten Kollektivbäckern in Berlin, bei denen sie zeitweise beschäftigt waren.

Irgendwann ging es für die Winnender Brüder zurück in die väterliche Backstube. Vater Walter war unverändert in seinen morgendlichen Routinen anzutreffen, man habe die Uhr danach stellen können, wann der Satz fiel: „Günther, schau doch au amol nach de’ Tafelweckle im Gärraum, dass sie noch feucht send’.“ Doch für den backenden Revoluzzer war nichts mehr wie zuvor. „Unser Vater hat sich wie damals weit verbreitet ein Backmittel nach dem anderen aufschwätzen lassen“, plaudert Sohn Günther aus dem Nähkästchen. Abwechselnd skizzieren er und seine Mitstreiter die Hürden, Tiefschläge, Mutmachendes, Ideen, als sie sukzessive die Teig- und auch Geschäftsführung vom Senior übernahmen.

Heute würde man Zeitenwende sagen: Die Kundschaft durfte sich an allerlei exotisches Sach’ gewöhnen. Bei Webers arbeiteten Pioniere, sie mahlten als Erste der Gegend Vollkorn in Bioqualität und buken Brote aus Dinkel, als es noch kein Trendgetreide war, und „Bio“, wenn überhaupt, im Reformhaus oder in meist kleinen, kruschteligen Nischenläden erhältlich war. Die Zahl der Lieferanten, die große Mengen für eine Bäckerei produzieren konnten, war überschaubar, erinnert sich Günther Weber. „Die ersten Körnersäcke haben wir in Großerlach geholt, im selben Kombi sind wir an den Bodensee, um Haselnüsse und Sultaninen in Bioqualität zu kaufen.“

„Ziemlich radikal“ seien sie damals an den Start gegangen

Mit großer Euphorie, einmal fällt das Wort „ziemlich radikal“, seien sie an den Start gegangen. „Wir wollten Vollkorn erst mal als Ergänzung anbieten und das Sortiment vom Vater so belassen“, schildert Helmut Weber. Was sagte der Senior dazu? Helmut imitiert dessen knurriges „Aha, älles Schwarzbrot jetzt. Ja, gut, gebacken ischd leicht, aber das Verkaufen ...“ Die väterliche Skepsis sollte sich bewahrheiten, auf den Broten blieb man größtenteils hocken und die jung-dynamischen Backweltumkrempler mussten sich eine Bauchlandung eingestehen: „Wir sind zu einem der führenden Vollkornbrösel-Produzenten in Süddeutschland geworden“, drückt es Günther Weber süffisant aus.