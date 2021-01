Wie gehen zehn Winnender in den unterschiedlichsten Berufen mit der Maske um? Und was sind ihre Hoffnungen fürs neue Jahr? In Teil 6 der kleinen Serie berichtet Ulrike Maurer. Mehrere Telefonate waren dafür nötig, denn immer wieder kamen Kunden in Ulli’s Confiserie am Marktplatz, die den Rat der Chefin brauchten. Wir sprachen außerdem über die Chancen in der Krise und ihr Bemühen um Nachhaltigkeit.

„Mit der Maske geht es mir wie so vielen: Meine Brille beschlägt. Aber darüber braucht