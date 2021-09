Alles nur ein Missverständnis? Erst hat Noah Schäftlmeier, Betreiber der Corona-Teststation am Marktplatz, angekündigt, die Station zum 30. September zu schließen. Dann wollte er die Station mindestens noch bis zum 11. Oktober, eher darüber hinaus, betreiben. Nun meldet sich Christina Riedl , Hauptamtsleiterin der Stadt, per E-Mail: Das Testzentrum am Marktbrunnen bleibt auch über den Oktober in Betrieb. Dies habe sich nach einem Gespräch mit Noah