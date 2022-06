Die verflixten Aufzüge am Bahnhof Winnenden: Schon wieder zwei Tage Stillstand

Der barrierefreie Bahnhof ist eine gute Idee, aber wer sich als Gehbehinderter auf Technik verlassen muss, die ihm hilft, Treppen zu überwinden, ist bisweilen verlassen. So wieder geschehen am 8. und 9. Juni am Winnender Bahnhof, die Aufzüge an beiden Gleisen verweigerten den Dienst. Ein Informant, der nicht im Rollstuhl sitzt, meldete das umgehend der Redaktion. Wir hakten bei der Pressestelle der Deutschen Bahn nach und erfuhren: Es war ein technischer Defekt. „Seit Donnerstag (9.6.) um die Mittagszeit funktionierten beide Aufzüge wieder“, so der Mitarbeiter.

Feuerwehr befreit ab und zu Leute aus einem Aufzug - zum Beispiel am Dienstag (7.6.)

Nicht immer können Störungen so schnell behoben werden. Manchmal steckt sogar noch ein Mensch in der Glaskabine, und die Türen öffnen sich nicht. Dann müssen ebenfalls Techniker kommen oder die Feuerwehr. Das war am 8. Juni offenbar nicht der Fall – der jüngste Feuerwehreinsatz betraf am Dienstag (7.6.) zwar eine Personenbefreiung aus einem Aufzug, dieser befand sich jedoch nach Angaben der Feuerwehr-Homepage in einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße. Technikstörungen sind also kein spezielles Bahn-Problem.

Mehr als 20 Störungen in mehr als zwei Jahren

Nachdem die kompletten Aufzuganlagen von Januar bis April 2020 ausgetauscht worden waren, standen sie schon etliche Male still. Zuletzt berichteten wir ausführlicher im Oktober 2021. Doch bereits im Mai 2021 hatte die Firma umfangreich an einzelnen Teilen nachgebessert. Bis heute liegen Hinweise auf über 20 Störungen vor, häufiger traf es den Aufzug an Gleis 2/3. Daher bekommen die Aufzüge von unserer Redaktion das Attribut „verflixt“.

Oft ist aber auch unsachgemäßer Umgang der Benutzer der Grund für eine Störung. Die Stadt bittet darum, dies bei ihr oder der Polizei anzuzeigen, wenn man Leute bemerkt, die zum Beispiel durch Hüpfen mutwillig eine Störung herbeiführen.

Wer auf den Aufzug angewiesen ist, kann sich anmelden und muss Glück haben

Sollte es solche Leute geben, dann ist das für Mobilitätseingeschränkte so traurig wie ärgerlich. Sie kommen wegen ihnen nicht aufs Gleis oder vom Gleis herunter und müssen aufwendig Hilfe rufen oder ihre Reisepläne aufgeben. Dass sie sich vorher auf der Webseite bahnhof.de oder in der App Bahnhof live informieren können, ob die Aufzüge, die sie benötigen, auch laufen, ist da nur ein Teil der Hilfestellung. „Bei fehlender Barrierefreiheit gibt es die DB-Mobilitätsservicezentrale (MSZ), die in der Mobilität eingeschränkte Menschen bei ihren Reiseanliegen berät und unterstützt. Fahrgäste sollten sich bis zum Vortag mit ihrem Fahrtwunsch bei der MSZ melden“, schreibt der Bahnpressesprecher noch. Kontakt Telefon 0 30/65 21 28 88, Fax 0 30/65 21 28 99, E-Mail: msz@deutschebahn.com Wie für so vieles im Leben gilt aber: Einen Plan zu haben ist gut, Glück gehört aber auch zum Gelingen dazu.