Wie macht sich die strengere Maskenpflicht? Kann die Regierung wirklich von einem Tag auf den anderen eine neue Maskennorm durchsetzen? In Winnenden sieht es am Montagvormittag ziemlich pflichtgemäß aus. Aber es gibt Ausreißer. Ganz perfekt sind die Passanten in der Innenstadt und am Bahnhof noch nicht wirklich. Und auch beim Nachschub hapert es. Nicht jede vertraute Einkaufsquelle hat die normgerechten Maskentypen parat.

Der Montagvormittag ist malerisch verschneit in Winnenden. Mit