Die Sieben-Tage-Inzidenz in Winnenden ist gefallen von 598,0 auf 502,5. Die Entwicklung ist zwar erfreulich, aber die Zahlen sind trotz allen Rückgangs immer noch sehr hoch, höher als im Kreisdurchschnitt, der am Freitag bei 348 lag. 262 Personen waren am Freitag als Infizierte in Quarantäne, 13 als Reiserückkehrer. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 38 Winnenderinnen und Winnender an oder mit Corona gestorben. OB Holzwarth hat diese Zahlen bekanntgegeben.