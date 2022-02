Die Winnender Kinderstube zieht aus dem Holzhaus an der Hungerbergstraße und hat neue Räume in Hertmannsweiler gefunden. Das Gebäude des ehemaligen städtischen Kindergartens an der Rothebühlstraße wird frei. Für die Kinderstube, ein eingruppiger Kindergarten mit Waldorfkonzept, der perfekte Zeitpunkt zum Wechsel.

Seit 1995 im Holzhaus

„Die Verantwortlichen sind schon vor längeren Zeit an uns herangetreten, mit dem Wunsch, nach anderen Räumlichkeiten“, erzählt Thomas Pfeifer,