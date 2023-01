Diebstahl in Hertmannsweiler: Wo sind die Ortsschilder geblieben?

Wo sind denn bloß die Ortsschilder abgeblieben? Wer in diesen Tagen durch Hertmannsweiler fährt, könnte sich diese Frage stellen. Und auch eine Nutzerin der Facebookgruppe „Wir sind Winnenden“ fragt: „Weiß jemand zufällig, warum ganz Hertmannsweiler keine Ortsschilder mehr hat? Seltsam ...“

Die Antwort auf der Social-Media-Plattform folgt wenig später. „Wurden geklaut“, schreibt ein Nutzer ganz nüchtern. Stimmt das?

Diebstahl ist der Polizei bekannt

Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt. Pressesprecherin Franziska Götz hat bis dato noch nichts vom Ortsschildschwund gehört, verspricht, sich umzuhören. Wenig später meldet sie sich telefonisch. „Tatsächlich fehlen fünf Ortstafeln und das schon seit dem 3. oder 4. Dezember“, erzählt sie. Dies deckt sich mit einer Auskunft des Polizeipräsidiums in Aalen.

Dort antwortet Robert Kauer von der zuständigen Pressestelle per E-Mail, dass der Diebstahl von mehreren Ortsschildern im Dezember zur Anzeige gebracht wurde. „Ob diese zwischenzeitlich wieder angebracht wurden oder noch immer fehlen, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis“, heißt es in seiner Antwort weiter. Franziska Götz von der Stadt Winnenden weiß, dass die Schilder nach wie vor fehlen. Man habe bereits neue Schilder bestellt, die jedoch noch auf sich warten lassen.

Verkehrsrechtliche Folgen

Jetzt also fehlen die Schilder, was zum einem ärgerlich ist, allerdings auch eine verkehrsrechtliche Folge nach sich zieht. Schließlich weisen die gelben Ortstafeln darauf hin, dass man sich innerorts befindet und deshalb nur noch 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Am Hertmannsweiler Ortseingang aus Richtung Winnenden kommend hat die Stadt deshalb, als vorübergehenden Ersatz, ein Tempo-50-Schild aufgestellt.