Seit Montagmorgen geben die Apotheken in Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach den digitalen Impfpass an ihre Kunden aus. Morgens früh um acht lief die Software noch nicht ganz rund. Aber zum Beispiel in der Apotheke am Kronenplatz funktionierte die QR-Code-Ausgabe ab 9 Uhr, wie Inhaber Michael Morlock im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Wer ein Smartphone hat und einen Impfpass mit bestätigten vollständig wirksamen Corona-Impfungen, kann in der Apotheke eine digitale Impfbestätigung