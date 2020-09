Was wird mit dem längsten Straßennamen, den die Stadt Winnenden zu bieten hat, geschehen? Sein Makel ist nicht die Länge, sondern die Biografie des Namensgebers, Adam Müller-Guttenbrunn. Im Sommer hat der Grünen-Landtagsabgeordnete Willi Halder entdeckt, dass dieser Schriftsteller auch einen antisemitischen Roman verfasst und in Wien ein Theater mit explizit antijüdischem Spielplan geleitet hat. Der 62-Jährige wünscht sich eine öffentliche Debatte darüber, ob man so einen Mann in der