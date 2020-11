Drückjagd: Straße gesperrt

Auch als Vorsorgemaßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest kündigt die Stadt Winnenden in einer Pressemitteilung eine Drückjagd an, die am Freitag, 27. November, von 9 bis 12 Uhr im Wald zwischen Hanweiler, Korb und Buoch stattfinden wird. Die Matreier Straße zwischen den beiden Orten ist deshalb an diesem Tag von 8 bis 12.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Im gleichen Zeitraum gilt eine reduzierte Geschwindigkeit für die Kreisstraße (alte B 14) zwischen Winnenden und Korb, die Kreisstraße zwischen Breuningsweiler und Buoch und die Kreisstraße zwischen Buoch und Grunbach.

Bereits am Freitag, 20. November, findet von 8 bis 12.30 Uhr im Revier Rudersberg ebenfalls eine Drückjagd statt. Deshalb ist im Bereich der Landesstraße zwischen Rettichkreisel und Seelach sowie im Bereich der Landesstraße vom Rettichkreisel bis zum Waldausgang vor Hertmannsweiler die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert.