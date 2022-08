Drogendealer-Pärchen aus Winnenden vor Gericht: Gemeinsam MDMA und Gras verkauft

Ein mittlerweile wieder getrennt lebendes Paar aus Winnenden – er 1999 geboren, sie 2002 – saß jetzt im Waiblinger Amtsgericht gemeinsam auf der Anklagebank. Ihnen wurde vorgeworfen, zwischen Juni und Oktober 2020 von der damals gemeinsamen Winnender Wohnung aus einen verbotenen Handel mit Marihuana und MDMA („Ecstasy“) aufgezogen zu haben, um so den eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Richter Armin Blattner verurteilte letztlich nur einen der beiden.

Polizei findet Drogen und Utensilien

Aufgeflogen war das Pärchen am 5. Oktober, als eine Mitbewohnerin besorgt auf dem Winnender Polizeiposten um Hilfe rief. Aus der Wohnung dringe lautes Geschrei und Randale, es sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann, der sich im Badezimmer eingeschlossen habe, Selbstmordabsichten hege.

Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen, hatte der junge Mann bereits durch das Badezimmerfenster Reißaus genommen. Um Hinweise zu erhalten, wo er sich möglicherweise aufhalten könnte, betraten die Beamten das Schlafzimmer und fanden dort Einmachgläser mit Marihuana und Ecstasytabletten, eine Feinwaage, Crusher (Zerbrösler) und mehrere gefüllte sowie zahlreiche leere Plastikbeutel mit Druckbeutel vor.

Sie in der Berufsschule, er an seinem Arbeitsplatz

Die Beamten benachrichtigten die Staatsanwaltschaft, dort beantragte man eine richterliche Durchsuchungsanordnung für die Wohnung. Eine Mitbewohnerin informierte derweil die mitangeklagte junge Frau, die sich in der Berufsschule befand, den jungen Mann traf eine Polizeistreife an seinem Arbeitsplatz an. Er sei dorthin geflüchtet, weil er Angst davor hatte, dass man ihn in die Psychiatrie einweise, erklärte er.

Die jungen Leute bewegten sich beide bisher nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Die Frau wuchs in einer betreuten Einrichtung der Jugendhilfe auf, in der es ihr trotz gesundheitlicher Probleme gelungen ist, die Mittlere Reife zu erwerben. Sie lebt in einer betreuten Jugendwohneinrichtung und hat eine Berufsausbildung begonnen. Der ihr vorgeworfene unerlaubte Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln treffe zu, räumte sie vor Gericht ein.

Die Angeklagte hat sich „total verändert“

Der junge Mann, mit dem sie 2020 zusammenlebte, habe sie „nachhaltig beeinflusst“ erklärte sie nun im Gerichtssaal. Mittlerweile habe sie sich „total verändert“, versicherte ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Albrecht Scherrenbacher. Sie habe wieder Kontakt zu ihrer Familie, habe Spaß am Leben und Erfüllung in ihrer Ausbildung gefunden, bei der sie sehr gute Ergebnisse vorweisen könne. Das Paar habe sich mittlerweile getrennt, von den Drogen habe sie sich seit der Durchsuchung durch die Polizei „total losgesagt“. Dies belegen zwei negative Screenings aus dem vergangenen Jahr.

Richter: „Diese Chance haben nicht viele“

Die im Gericht anwesende Vertreterin der Jugendgerichtshilfe empfahl dem Gericht, auf die junge Frau Jugendstrafrecht anzuwenden und angesichts derart vielversprechender Perspektiven das Verfahren gegen sie einzustellen. Dem stimmten sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wie auch der Richter zu. „Gehen Sie den Weg weiter“, entließ sie Richter Blattner, „es sieht gut für Ihre Zukunft aus. Diese Chance haben nicht viele.“

Positive Aspekte hob die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auch bei dem angeklagten Mann hervor, auf den zum Tatzeitpunkt als über 21-Jähriger kein Jugendstrafrecht mehr angewandt werden konnte und den somit die ganze Härte des Gesetzes mit voller Wucht traf: Der Angeklagte sei geständig, reuig, habe offen über die ihm vorgeworfenen Taten gesprochen, freiwillig auf die beschlagnahmten Geräte und weichen Drogen verzichtet. Der Handel habe der Finanzierung der eigenen Sucht gedient. Der Angeklagte sei seit anderthalb Jahren strafrechtlich nicht mehr aufgefallen, er mache einen „gut sortierten“ Eindruck. Ihr Mandant sei auf einem guten Weg, bestätigte auch die Verteidigerin Julia Mende, er sei „nicht völlig abgerutscht“ und strebe ein drogenfreies Leben an.

Verurteilt, weil er drei Jahre älter ist

Letztendlich handle es sich um eine Form der Gnade der späten Geburt, tröstete Richter Armin Blattner den 23-Jährigen und dessen Verteidigerin, wenn gegen die Mitangeklagte das Verfahren eingestellt, er aber zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsentzug verurteilt werde.

Immerhin: Er muss nicht ins Gefängnis. Das Bestreben des Mannes, ein drogenfreies Leben zu führen, unterstützte der Richter dadurch, dass er die verhängte Freiheitsstrafe auf zwei Jahre zur Bewährung aussetzte. Der Angeklagte wird für diese Zeit einem Bewährungshelfer unterstellt, hat 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten und mindestens fünf Termine bei einer Drogenberatungsstelle zu absolvieren. Zudem hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen, 550 Euro Gewinn aus den Drogengeschäften werden eingezogen.

Richter rät: „Finger von den Drogen lassen"

„Sie müssen den eingeschlagenen Weg weiter gehen. Wenn Sie die Finger von den Drogen lassen, dann ergibt sich alles andere“, gab Richter Blattner dem Mann mit auf den Weg.

Da sowohl der Angeklagte wie auch seine Verteidigerin und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, trat das Urteil sofort in Kraft.