Drogenhandel in Winnenden: Geläuterter Kiffer bekommt am Amtsgericht eine Chance

Die Anklage auf gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Marihuana wog schwer, als sich ein heute 23-Jähriger aus Winnenden vor dem Waiblinger Jugendschöffengericht für Straftaten verantworten musste, die ihn nach zweieinhalb Jahren einholten: Im Fall des mittlerweile psychisch kranken ehemaligen Kiffers sahen die Richter jedoch (noch) keinen Fall für eine Jugendstrafe, sondern entschieden auf erzieherische Sanktionen.

Das bereits im Alter von 15 Jahren nach dem Tod der Mutter und der Erkrankung des Vaters begonnene Kiffen hörte bei dem jungen Winnender nicht mehr auf, bis er mit dem Gesetz in Konflikt kam. Dieses Mal heftig, denn der Stuttgarter Staatsanwalt Michael Erath warf ihm vor, im Juni und Juli 2020 insgesamt mit über 55 Gramm Marihuana gewerbsmäßig gehandelt zu haben.

Vier der damaligen Kumpels des Winnenders, die ihre Strafverfahren schon hinter sich haben, kamen in den Zeugenstand, sagten jedoch vor dem vorsitzenden Richter Martin Luippold und zwei Laienrichtern nur das Nötigste.

23 Tütchen mit jeweils zwei Gramm Marihuana

Ein Rauschgiftfahnder berichtete von der Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten und dessen Vater, bei der 23 Tütchen mit jeweils etwa zwei Gramm und weiteres Material sichergestellt worden seien. Den entscheidenden Hinweis habe die Polizei von Nachbarn bekommen, die gemeldet hätten, dass es aus der Wohnung nach Marihuana stinke.

Das beschlagnahmte Material wanderte zur Untersuchung ins technische Institut des Landeskriminalamtes, welches aus den mehr als 55 Gramm 587 Konsumeinheiten berechnete.

Sechs Monate lang Nachweise über eine berufliche Rehabilitation, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit und ein negatives Drogenscreening lautete das Urteil über den 23-Jährigen, bei dem das Gericht keine schädlichen Neigungen erkennen konnte, welche die Verhängung einer Jugendstrafe nötig gemacht hätten.

Nach dem Tod der Mutter in der Schule abgefallen

Vor Richter, Schöffen und dem Staatsanwalt saß ein junger Mann, der wegen Klinikaufenthalten seines Vaters nach dem Tod der Mutter in der Schule abgefallen war. Mit dem Hauptschulabschluss hat es zwar noch geklappt, aber mit der Berufsfindung dann überhaupt nicht mehr.

Der Angeklagte saß ziemlich geläutert im Saal, nachdem er im Februar dieses Jahres psychisch erkrankt in eine Klinik musste und seitdem mit Psychopharmaka behandelt wird. Die Jugendgerichtshilfe führte beim Erhellen des Krankheitsbildes aus, neben einer drogeninduzierten Entstehung spiele auch eine familiäre Vorbelastung eine Rolle.

Vom Alter her hätte der Beschuldigte auch nach Erwachsenenstrafrecht anstatt nach dem ungleich milderen Jugendstrafrecht verurteilt werden können. Der Berufs- und die beiden Laienrichter kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass der Schwerpunkt des Marihuanahandels zu einer Zeit passierte, als der Winnender noch keine 21 Jahre und damit im juristischen Sinne noch nicht erwachsen war. Pluspunkte bei der Urteilsfindung bekam der heute 23-Jährige auch, weil er ein schonungsloses Geständnis ablegte und offen über sein bisheriges Leben berichtete.

Warum wird Jugendstrafrecht angewandt?

„Entwicklungsverzögerungen liegen auf der Hand“, begründete Martin Luippold die Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Der junge Mann sei schon seit 2016 nicht mehr regelmäßig zur Schule gegangen und brauche auch als 23-Jähriger noch Anleitung und Hilfe. Zu einer ausgereiften Persönlichkeit fehle noch viel. Dass der Winnender tatsächlich die bereits von ihm in die Wege geleitete berufliche Rehabilitation macht, will das Jugendschöffengericht Waiblingen im nächsten halben Jahr jeden Monat schriftlich von ihm haben. Bis es so weit ist mit der Reha, muss er 50 Stunden gemeinnützig arbeiten, um eine Tagesstruktur zu bekommen.

Das Gericht glaubte dem 23-Jährigen, dass er seit Februar keine Drogen mehr nimmt, will aber auch nicht, dass er wieder damit anfängt, und fordert deshalb einen sauberen Urintest. Sollte der Verurteilte all diese Auflagen nicht erfüllen, drohen bis zu vier Wochen Jugendarrest, womit aus der Sicht des Gerichts die schlechteste Lösung greifen würde. Denn es mache wenig Sinn, so der Richter, junge Menschen, die gute Chancen auf ein selbstständiges Leben ohne Straftaten haben, einfach wegzusperren.

Verteidiger: „Ziemlich dilettantisch“

Der Winnender hatte schon reinen Tisch machen wollen, als er zum ersten Mal in die Kanzlei seines Rechtsanwaltes Marek Schauer kam. „Er ist kein kalkulierender Geschäftsmann“, sagte Schauer über seinen Mandanten, der Marihuana verkauft habe, um seine eigenen Joints zu finanzieren, und dabei „ziemlich dilettantisch“ vorgegangen sei.