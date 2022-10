Ehrungsfeier für Judoka Sarah Mehlau von der SV Winnenden

Judoka Sarah Mehlau von der SV Winnenden hat bei den U-21-Europameisterschaften den 3. Platz belegt. Einen Monat zuvor hat sie sich bei den U-21-Weltmeisterschaften in Guayaquil in Ecuador den 5. Platz erkämpft. Ihr zu Ehren hat der Winnender Judo-Förderverein nun eine Ehrungsfeier im Lamm in Leutenbach organisiert.

Blumensträuße und ein Geschenk

„Sarah hat von der Feier nichts gewusst. Als wir im Auto waren, hat sie es dann aber geahnt“, erzählt ihre Mutter Gabi Mehlau. Vor Ort waren neben Familienmitgliedern und Judo-Freunden und Trainern auch Verantwortliche der SV Winnenden und Bürgermeister Norbert Sailer.

Die 19 Jahre alte Sportlerin der SV hat zwei Blumensträuße und ein Geschenk erhalten. Zudem wurden mehrere Reden gehalten.