Ein Biergarten am Mineralfreibad in Winnenden-Höfen?

Die Verwaltung plant unter dem Titel „Landschaftspark Buchenbachaue“ ein Naherholungsgebiet zwischen Stadtmitte und Höfen, genauer von der Wiesenstraße bis zur Ruitzenmühle.

Hierbei soll vor allem der Buchenbach erlebbarer werden, wie Markus Schlecht, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, bei der Einwohnerversammlung in Höfen erklärte. Geplant sind etwa Trittstufen, Spielmöglichkeiten, generell ein Angebot an Sport- und Erholungsmöglichkeiten. „Was das Projekt betrifft, stehen wir jedoch noch ganz am Anfang“, erklärte Schlecht.

Man könne in etwa mit einer Bauzeit ab Oktober 2025 rechnen, die sich bis September 2026 ziehe. Schlecht merkte jedoch an, dass es sich bisher um eine grobe Planung handele, die sich verschieben kann. Die Phase der Planung sei relativ lang, unter anderem, weil einige Naturschutzthemen zu klären sind. Nach wie vor werde man mit der Öffentlichkeit im Austausch bleiben, ebenso mit den Gemeinderäten.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth sagte zudem, dass man auch die Idee eines Biergartens im Auge habe. Denkbar sei beispielsweise eine Bewirtung im Zusammenspiel mit dem Mineralfreibad in Höfen.