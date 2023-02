Ein Jahr nach "Germany's Next Topmodel": Was macht Kashmira aus Winnenden heute?

An diesem Donnerstagabend startet die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben. Mit Kashmira Maduwege hat im vergangenen Jahr auch eine Winnenderin in der Modelshow mitgemischt. Wie beurteilt sie ihre Teilnahme an der Sendung inzwischen? Modelt sie noch? Und besteht noch Kontakt zu Heidi Klum? Wir haben mit der 21-Jährigen gesprochen.

Bester Laune treffen wir Kashmira Maduwege in einem Café an der Marktstraße. Kein Wunder: Die Semesterferien haben begonnen. „Die nächste Zeit bin wieder öfter in Winnenden“, erzählt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Die vergangenen Wochen hatten es in sich: Prüfungsphase. Am Dienstagabend ist sie aus Reutlingen in die Heimat zu ihren Eltern zurückgekehrt.

Studium in Reutlingen

In Reutlingen studiert die 21-Jährige International Project Engineering (Wirtschaftsingenieurwesen) im dritten Semester. „Der Studiengang macht mir nach wie vor Spaß“, erzählt Kashmira Maduwege. Solange müssen Modelaufträge hinten anstehen. „Gerade während der Prüfungsphase ist es unheimlich schwierig, Shootings einzuschieben. Ansonsten versuche ich, das Ganze so gut es geht zu koordinieren“, erzählt sie.

Das Studium sei ein super Ausgleich zur Kreativität, die sie in ihrer Freizeit auslebt. Der Traum vom Modeln lebt nach wie vor. „Ich möchte auf jeden Fall in der Branche bleiben“, sagt die Winnenderin. Aber: Zuerst will sie ihr Studium in jedem Fall erfolgreich abschließen. „Dann habe ich eine Absicherung, falls es mit dem Modeln nicht klappt“, erzählt sie. Möglich, dass sie nach dem Studium im Modebereich arbeitet. „Ich kann in viele Richtungen gehen. Zum Beispiel ins Management. Vorstellen könnte ich mir, in der Fashion-Branche etwas Eigenes zu machen“, nennt sie eine Überlegung.

Bei Frankfurter Modelagentur

Momentan kann Kashmira Maduwege von ihren Modeljobs nicht leben. „Die Aufträge kommen sehr unregelmäßig rein. Mal sind es mehr, mal wieder weniger“, erklärt die 21-Jährige. Inzwischen ist sie bei einer Agentur aus Frankfurt untergekommen.

Hin und wieder macht sie über ihre Reichweite in den sozialen Medien auch Werbung für bestimmte Produkte. Eine zusätzliche Einnahmequelle. „Das sind dann allerdings nur Produkte, hinter denen ich auch stehe. Es gab schon Anfragen, die ich abgelehnt habe“, berichtet die Studentin. Generell möchte sie allerdings nicht so sehr in die Influencer-Branche rutschen, erzählt sie. Auf Instagram hat sie aktuell über 20 000 Follower (Stand 16. Februar). „Während ich bei Germany’s Next Topmodel noch dabei war, ist die Followerzahl gestiegen. Nachdem ich rausgeflogen bin, wurden es wieder weniger“, hat sie festgestellt.

Apropos Germany’s Next Topmodel: Schaut die Winnenderin als ehemalige Teilnehmerin die neue Staffel? „Ich werde schon reinschauen. Aber es ist natürlich nicht, wie letztes Jahr. Aufgeregt bin ich nicht mehr“, antwortet sie. In den sozialen Medien habe sie sich schon das ein oder andere Video der diesjährigen Teilnehmerinnen, sowie deren Profile angeschaut.

Besteht noch Kontakt zu Heidi Klum?

Die sozialen Medien sind es auch, wodurch noch Kontakt zu anderen Models aus dem vergangenen Jahr besteht. Treffen sind schwierig, da die meisten weiter entfernt leben. „Über Whatsapp hat man hin und wieder schon noch Kontakt“, erzählt Kashmira Maduwege. Funkstille hingegen herrscht zu Heidi Klum. Seit dem Ende der vergangenen Staffel hat die Winnenderin nichts mehr vom Supermodel gehört.

Über ProSieben sei ab und an eine E-Mail hereingekommen, ob sie denn nicht an anderen Showformaten teilnehmen möchte. Das kommt für die Studentin jedoch nicht in Frage. „Weil ich gerne tanze, könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, bei Let’s Dance auf RTL mitzumachen“, überlegt sie. Ihr Traum sei es aber ganz klar, in der Modelbranche Fuß zu fassen, davon irgendwann leben zu können.

Oder: Vom Singen. „Das macht mir eigentlich noch mehr Spaß“, sagt sie. Ein eigenes Lied hat sie bereits herausgebracht, tritt zudem, wenn es zeitlich passt, nach wie vor mit der Schulband des Lessing-Gymnasiums auf. „Das Studium hat Priorität. Aber der Traum ist es, irgendwann von etwas Kreativem zu leben.“

Bereut sie die Teilnahme?

Und die Erfahrungen, die sie bei der Sendung von Heidi Klum gesammelt hat, möchte sie nicht missen. „Ich bereue die Teilnahme überhaupt nicht und bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Wenn sich jemand aus Winnenden bewerben möchte, dann kann ich nur sagen: ‘go for it!‘“