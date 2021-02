Das Büro „JOTT architecture and urbanism“ aus Frankfurt am Main hat unter 34 Konkurrenten den offenen Städtebauwettbewerb der Stadt Winnenden und der Internationalen Bauausstellung 2027 Stadt-Region Stuttgart (IBA’27) gewonnen. Der Entwurf für ein produktives und lebenswertes Stadtquartier der Zukunft mischt Flächen für Industrie, Gewerbe, Wohnen und Freizeit in neuartigen, dichten und urbanen Baublöcken (Cluster). Sie sind in großzügige, gemeinschaftlich genutzte Freiräume eingebettet. In