Gewöhnlich stürmen die Winnender „Querköpf“ am „Schmotzigen Donnerstag“ das Rathaus. Auf Grund der Pandemie war in diesem Jahr nur ein Rathausstürmle möglich. Dieses stand im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, nachdem Russland die Ukraine am Morgen militärisch angegriffen hat.

„Das Rathausstürmle soll heute im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine stehen. In diesen Zeiten sind Solidarität und Zusammenhalt wichtiger denn je. Frieden ist ein hohes Gut, das wir