Einmal im Jahr gehen die Vorstände der Kultur- und Heimatvereinigung von Birkmannsweiler nach Winnenden ins Rathaus zum Oberbürgermeister. Sie tragen ihm vor, was gut läuft und was besser laufen könnte im Teilort, sie sagen, was sie sich vorstellen könnten, und sie haben immer einen Trumpf in der Hand: Eigenleistung heißt der. Seit Beginn ihres Bestehens vor 25 Jahren punktet die Heimatvereinigung mit ihren Ehrenamtlichen, die bei allem helfen, was dem Ort hilft. Auf diese Weise hält dieser