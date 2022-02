Am Montagabend (14. Februar), gegen 19.30 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in Hertmannsweiler in den Stumpwiesen verschafft. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist laut Pressemitteilung der Polizei noch nicht bekannt.

Der Wohnungseigentümer, der die Beamten alarmierte, hatte den Verdacht, dass sich die Täter noch im Haus befanden. „Vermutlich wurden die Einbrecher durch den nach Hause kommenden Mann gestört“,