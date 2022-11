Einbrecher in Winnenden unterwegs: Wunnebad und Lessing-Gymnasium betroffen

In der Nacht auf Mittwoch (9.11.) waren im Bereich der Albertviller Straße in Winnenden Einbrecher unterwegs. Das geht aus dem aktuellen Polizeibericht hervor. Betroffen sind demnach das Wunnebad-Areal und ein Schulcontainer der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums Winnenden.

Tatort 1: Ein Schulcontainer der Außenstelle Lessing-Gymnasium

Zwischen Dienstagnachmittag, 8. November, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, haben Unbekannte an der Albertviller Straße einen Schulcontainer der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums Winnenden aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Nach bisherigem Kenntnisstand der Beamten wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Es ist bereits der zweite Einbruch binnen weniger Tage. Zwischen Mittwoch, 2. November, 15 Uhr, und Donnerstag, 3. November, hat sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter 0 71 95/69 40 entgegen.

Tatort 2: Kiosk und Schlittschuh-Verleih am Wunnebad-Eispark

Ebenfalls Unbekannte haben im selben Tatzeitraum auf dem Areal des Wunnebads den Kiosk aufgebrochen. Laut Polizei wurde lediglich eine Kassenschublade der elektronischen Registrierkasse entwendet.

Zudem sind die Täter in den Schlittschuh-Verleih eingebrochen und haben diesen durchsucht. Ob dort etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt ebenfalls das Polizeirevier Winnenden unter 07195/69 40 entgegen.