Unbekannte sind am Dienstag zwischen 17.10 Uhr und 19.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Trollingerstraße in Hanweiler eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurden die Einbrecher allerdings nicht fündig und zogen ohne Beute wieder von dannen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter0 71 95/69 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.