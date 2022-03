Die Einbruchserie in Winnenden und Umgebung setzt sich fort. Nun hat sich die Polizei dazu geäußert.

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag sind bisher Unbekannte in ein Wohnhaus an der Weidenstraße eingebrochen. Die Täter haben Armbanduhren, Bargeld sowie einen Pkw-Schlüssel im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, dringend, sich unter