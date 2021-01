Gertrud Lange-Mickel hat einen pragmatischen Blick für Lebenssituationen: „Wenn’s ned so nom geht, geht’s so nom“, hat sie oft gesagt und dann ihren Weg als verantwortungsbewusste Unternehmerin gefunden. Heute, am 8. Januar, wird sie 90 Jahre alt, und sie wird diesen runden Geburtstag nicht so feiern können, wie man es ihr wünscht. Seit Monaten ist sie durch Krankheit geschwächt und ans Bett gebunden. Gedanklich ist sie vollkommen präsent, schreibt (oder diktiert) Briefe, denkt an ihre