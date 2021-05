Der Himmel kann grau sein. Leben kommt trotzdem auf in der Fußgängerzone am ersten Tag der Corona-Lockerung. Vor Geschäften stehen wieder Kleiderständer. Endlich können Händler ihre Türen öffnen. Durch die Marktstraße flanieren in lockeren Abständen Frauen, Männer und Kinder. Man sieht sich, man grüßt sich. Und man fragt sich immer wieder: Wer war das jetzt? Denn fast alle tragen die FFP2-Masken, die Mund und Nase bedecken. Es herrscht eine lockere Aufbruchstimmung, eine Freude auf Geschäfte