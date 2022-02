Eine einsatzreiche Nacht hat die Feuerwehr erlebt, wie sie mitteilt.Zum ersten Einsatz in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde sie 0.31 Uhr mit der Abteilung Zipfelbach zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. In einer Tankstelle an der Waiblinger Straße hatte die automatische Vernebelungsanlage ausgelöst. Die Feuerwehr belüftete den Verkaufsraum mit einem Hochleistungslüfter, damit der Nebel wieder entweichen konnte.

Der zweite Alarm folgte um 5.14 Uhr, ebenfalls für die